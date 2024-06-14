YONEX ジオブレイク50S LIMITED UL0 即購入⭕️

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商品詳細
YONEXのソフトテニスラケット、ジオブレイク50Sの限定色になります。UL0です。自分には合わなかったので出品します。特にキズや汚れはありません。キレイな状態だと思います。ストリングはSファングを25Pで張ってあります。即購入⭕️是非、ご検討ください！#ジオブレイク#ネクシーガ#エフレーザー#ボルトレイジ
http://narcologia.ru/goods/pompous210923.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox840239.html
http://narcologia.ru/goods/rouge599810.html
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