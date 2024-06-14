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YONEX ジオブレイク50S LIMITED UL0 即購入⭕️
商品番号 B94534671243
商品名

YONEX ジオブレイク50S LIMITED UL0 即購入⭕️
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 6,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXのソフトテニスラケット、ジオブレイク50Sの限定色になります。UL0です。自分には合わなかったので出品します。特にキズや汚れはありません。キレイな状態だと思います。ストリングはSファングを25Pで張ってあります。即購入⭕️是非、ご検討ください！#ジオブレイク#ネクシーガ#エフレーザー#ボルトレイジ
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