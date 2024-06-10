ミズノプロ 一般軟式内野用グローブ 宮本型

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商品詳細
ミズノプロ軟式内野用グローブの限定宮本モデルです宮本×坂本の対談記念モデルになります本体カラーと紐全てビターオレンジで統一されてますステッチはイエロー系です現役時代のサード宮本モデルです即戦力で使える柔らかさですグローブ本体のみの出品になります不明点は画像参照に質問からお願いします
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