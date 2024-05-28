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YONEX ヨネックス　ラケットバッグ6 BAG2002R ディープブルー
商品番号 F42730881577
商品名

YONEX ヨネックス　ラケットバッグ6 BAG2002R ディープブルー
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXヨネックス　ラケットバッグ6＜テニス6本用＞　キャリーバッグ　テニスバッグ品番：BAG2002Rカラー：ディープブルー（566）素材：ポリエステル＋PUサイズ：76×28×34cmサブ機能：正面ポケット、右サイドポケット、背面ポケット、背面部屋3部屋構造定価：¥14500＋税特に目立った傷や汚れがなく綺麗な状態です。ホームクリーニング済みです。即購入OK交渉中の横取りOK金曜日〜日曜日にご購入・お支払いされた商品の発送は月曜日になります。限界に近い値段設定ですので、値下げ交渉はご遠慮ください。
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