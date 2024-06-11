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- 鹿島アントラーズ コットン パーカー Mサイズ
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商品詳細
こちらのパーカーはカシマスタジアムのSOCIOラウンジに試合当日だけ出店するショップで購入しました。購入時期は忘れましたが、着用回数は1、2回羽織る程度と記憶しています。寒さ対策用にスタジアムによく持参していましたのでホームクリーニングをしてあります。これからの季節に重宝かと思います。濃いブラック色のせいか縫製上、膨らみのある所がテカっている風にみえます。また自宅保管していましたので折り畳みシワもあります。 ご理解、ご納得の上でのご購入をお願い致します。ダブルジッパー開閉ファスナー開閉で男女兼用可やや厚めなしっかりした綿素材サイズ：M梱包は小さく折り畳んでの発送となりますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/symmetric624345.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador880406.html
http://narcologia.ru/goods/response346042.html
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新商品発売のお知らせ | 鹿島アントラーズ オフィシャルサイト
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