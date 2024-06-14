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中日ドラゴンズ　ビジターユニフォーム　柳裕也
商品番号 P57369507670
商品名

中日ドラゴンズ　ビジターユニフォーム　柳裕也
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···中日ドラゴンズ種類···ユニフォーム旧のビジターユニフォームです。今では販売されていないものです。1回着用しましたが、全体的に美品です。素人保管なので神経質な方はご遠慮ください。過度な値下げもご遠慮願います。サイズS
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