中日ドラゴンズ　ビジターユニフォーム　柳裕也

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商品詳細
野球チーム···中日ドラゴンズ種類···ユニフォーム旧のビジターユニフォームです。今では販売されていないものです。1回着用しましたが、全体的に美品です。素人保管なので神経質な方はご遠慮ください。過度な値下げもご遠慮願います。サイズS
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