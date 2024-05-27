お値下げ！　柳田悠岐　直筆　サイン　グッズ

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商品詳細
2017年に観戦したとき、柳田選手がヒーローになり球場を回った際にご本人から直接手渡しでいただいたものです^^ホークススターライトフラッシュに直接書かれていますお好きな方がいらっしゃったらぜひお手元にいかがですか(*^^*)ソフトバンクホークス柳田悠岐 サイングッズ
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