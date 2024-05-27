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D-Quest　オリジナルオーダーグラブ　硬式用　外野手用　コユニ設計　190型
商品番号 X15756415957
商品名

D-Quest　オリジナルオーダーグラブ　硬式用　外野手用　コユニ設計　190型
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 25,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

仕上がりが言葉にできないくらい最高の当店オリジナルモデルが登場。小指二本入れ設計でガッチリ掴んで取りこぼししにくいモデル！皮革はプロ選手も多数使用している革であるジュテルレザーを採用。使えば即惚れるようなグラブとなっています。カラーはブラックにCブラウンの紐カラーを採用しております！グラブにこだわりのある硬式野球プレーヤーはこのモデルが最適です。硬式用　外野手用　190型右投げ用（LH)本体カラー：ブラック革紐：Cブラウンステッチ：レッドウェブ：TS2仕様：ベロ裏ネオプレーン仕様高校野球対応モデル品番：230218-4-TOMOI/OS:20230910
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http://narcologia.ru/goods/seamless274229.html
http://narcologia.ru/goods/capitation187708.html
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