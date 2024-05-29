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- マンチェスターユナイテッド スポンサーカレンダーセット 2012-2019
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商品詳細
リーグ...プレミアリーグ公式スポンサー（当時）が日本国内向けに作成したカレンダーのセットです（2012年〜2019年）。香川選手が登場している年もあります。
http://narcologia.ru/goods/sucrose747140.html
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