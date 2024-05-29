スポンジボールロストボール

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商品詳細
テニスサークルで試合練習に使用方していたものです室内のみの使用で少しバウンド力は低下していますテニス野球などの練習にも使えますが保育園や幼稚園、子ども会のイベントなど小さなお子さまも安心して使用できると思います総数は100個です
http://narcologia.ru/goods/perforce697665.html
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