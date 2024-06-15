【美品】MIZUNO DIOS PRO-X 00S ソフトテニス

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商品詳細
人気テニスブランドミズノのディオスプロXになります！【カタログ値】フェイスサイズ：85inchレンジ：690mmウエイト：238〜253gストリングパターン：16X17グリップサイズ：00S材質：Carbon80ガット、グリップは劣化しているので交換をオススメ致します。外観状態も1箇所だけ小さな塗装の剥がれがありますが、全く目立たなく全体的に美品です。中古品だと理解した上でのご購入よろしくお願い致します。新品と同様のコンディションをお求めの方は、ご購入をお控え下さい。ハッシュタグをクリックして頂くと他のスポーツ商品もご覧になれますので、是非一緒にご覧下さい‼️#ケイSHOPスポーツ
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