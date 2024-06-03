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サッカー日本代表ホームユニフォーム用ナンバーキット　5番長友選手　正規品
商品番号 R96685365879
商品名

サッカー日本代表ホームユニフォーム用ナンバーキット　5番長友選手　正規品
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サッカー日本代表ホームユニフォーム用マーキング（ナンバーキット）オフィシャルライセンスグッズ（正規品）です。背番号、胸番号　５番ネーム　NAGATOMO日本代表ホームユニフォームのナンバー＆ネームです。Adults（大人用）マークです。定価　4730円大手サッカーショップで取り寄せましたが、間違えて発注してしまったので、ご希望の方にお譲りします。発送はレターパックで台紙に入れて送ります。※マーキングをした事のある方にお勧めです。※僕はJリーグのナンバー＆ネームをアイロンで貼った事が有り、問題無かったので素人でも加工出来ると思いますが、貼り付けについては自己責任でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis350044.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild235852.html
http://narcologia.ru/goods/septet25419.html
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