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- サッカー日本代表ホームユニフォーム用ナンバーキット 5番長友選手 正規品
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商品詳細
サッカー日本代表ホームユニフォーム用マーキング（ナンバーキット）オフィシャルライセンスグッズ（正規品）です。背番号、胸番号 ５番ネーム NAGATOMO日本代表ホームユニフォームのナンバー＆ネームです。Adults（大人用）マークです。定価 4730円大手サッカーショップで取り寄せましたが、間違えて発注してしまったので、ご希望の方にお譲りします。発送はレターパックで台紙に入れて送ります。※マーキングをした事のある方にお勧めです。※僕はJリーグのナンバー＆ネームをアイロンで貼った事が有り、問題無かったので素人でも加工出来ると思いますが、貼り付けについては自己責任でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis350044.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild235852.html
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