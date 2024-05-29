Mosrite'64スタイルのピックアップセットです。モズライトオールドスタイルのワイヤーのPUsetで、ピックアップホールピースが小さくカバーの刻印がないことから1964年モデルのモズライトピックアップではと推測されます。ピックアップ裏に品番が記載されていて、フロント側PU800Tは抵抗値は13.79kΩでSシールが有ります。リア側PU1100Tは抵抗値は13.26kΩでNシールが有ります。製造国は不明です。比較的に傷も少なく使用感も感じない美品です。エスカッションとPU固定ネジは付属しまいます。ノークレームノーリターンでお願い致します。



モズライト Mosrite '6４オールドスタイルピックアップ set used ...



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Mosrite SUPER REAL GRADE V-64 REISSUE MODEL （中古 ...



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