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モズライト Mosrite '6４オールドスタイルピックアップ set used
商品番号 A17674074765
商品名

モズライト Mosrite '6４オールドスタイルピックアップ set used
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Mosrite'64スタイルのピックアップセットです。モズライトオールドスタイルのワイヤーのPUsetで、ピックアップホールピースが小さくカバーの刻印がないことから1964年モデルのモズライトピックアップではと推測されます。ピックアップ裏に品番が記載されていて、フロント側PU800Tは抵抗値は13.79kΩでSシールが有ります。リア側PU1100Tは抵抗値は13.26kΩでNシールが有ります。製造国は不明です。比較的に傷も少なく使用感も感じない美品です。エスカッションとPU固定ネジは付属しまいます。ノークレームノーリターンでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/update97695.html
http://narcologia.ru/goods/Addict82018.html
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