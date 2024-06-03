【最終値下げ】HEAD gravityMP2023年モデル 2本セット

HEADのgravityMP2023年モデル2本セットです。グリップサイズは2です。（キモニーのグリップチューブで2.5になってます。）リプレイスメントグリップは元のになってます。一本落下して塗装が剥げてしまったところがありますが、折れなどにつながる傷はありません。チューンナップしてるので不要であれば購入前にご連絡下さい。発送は基本的に土曜日になります。何か気になることがあればコメントよろしくお願いします！ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···100〜104.9平方インチ性別···レディースメンズ兼用グリップサイズ···2バランス・フレームの厚み（mm）···トップヘビー重量（g）···290〜304.9g購入時の金額¥61,000



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