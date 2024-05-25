クロスステッチ＆カルトナージュ　整理箱

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商品詳細
種類...刺繍・ステッチ❦とっぴ様専用です❦クロスステッチ＆カルトナージュヴェロニク・アンジャンジェ被せ蓋タイプ 整理箱R５.９.１８リクエスト受付お時間、頂きますが宜しくお願い致しますm(__)m※お値段は仕上がりをご確認後7500円に変更致します❁
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