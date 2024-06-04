グレーの猫柄バッグ　木綿　コーデュロイ　猫柄刺繍　バッグ

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【サイズ】25cm(横、上)27cm(横、下)×17cm(縦)×10cm(底)cm…取手32cm【素材】木綿【柄】グレー地に猫柄のミシン刺繍が施されている。【色】濃いめのグレー地【使い方】内側に２つのポケットがある。ちょっとしたお出かけに楽しくなりそうなバッグです。木綿なので、肌触りがいいです。