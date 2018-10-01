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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。アブダビカーライン、がま口or3roomsbagのオーダー受付します。・フォロワー様限定・ゆっくりペースでの作成にご理解いただける方(間に普通出品が入ることもあります)・オーダー後キャンセルされない方・作成後、48時間以内に決済可能な方・全て送料込価格❇︎グースネックがま口 18cm(内側)国産リバティ→7,000円輸入リバティ→8,000円アブダビ等の輸入リバティ→9,000円+フリル1列→1,000円〜ピンクカーライン+1,000円❇︎27cm竹がま口 クラッチバッグ(内側)国産リバティ→16,000円輸入リバティ→18,000円アブダビ等の輸入リバティ→20,000円+フリル1列→2,000円〜ピンクカーライン+2,000円❇︎3roomsbag(MJBPatters様の型紙利用)-Sサイズ-縦17cm、横20cm、マチ8cm500mlペットボトル入ります(内側)国産リバティ→18,000円輸入リバティ→21,000円アブダビ等の輸入リバティ→23,000円ピンクカーライン+1,500円-Mサイズ-縦21cm、横23cm、マチ10cm(内側)国産リバティ→20,000円輸入リバティ→23,000円アブダビ等の輸入リバティ→25,000円ピンクカーライン+1,500円【共通】共布ショルダー2,300円他の形でもお作りできます。まずはご相談からどうぞ^^#marisola_order_fabricsに一部ですが生地見本を載せています。MJBPatterns-00465#marisola_handmade#marisola_がま口#アブダビリバティ#カーライン#mjbpattens
http://narcologia.ru/goods/protein793634.html
http://narcologia.ru/goods/freshman958456.html
http://narcologia.ru/goods/competitive656681.html
アブダビカーライン フルオーダー受付
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