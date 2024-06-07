【郵送or引き取り】ロウヤ　ソファー　3人がけ



ベルベット調3人掛けカウチソファ ハイバックソファ ライトグレー/グレー モダン ベルベット調3人掛けカウチソファ ハイバックソファ ライトグレー/グレー モダン



ロータイプの3人掛けカウチソファ [幅185] | 【公式】LOWYA(ロウヤ ... ロータイプの3人掛けカウチソファ [幅185] | 【公式】LOWYA(ロウヤ ...



[幅190] 3人掛け カウチソファ 収納付き グレー/ブラック モダン [幅190] 3人掛け カウチソファ 収納付き グレー/ブラック モダン



幅167] ソファ 3人掛けソファ リクライニング ソファベッド | 【公式 ... 幅167] ソファ 3人掛けソファ リクライニング ソファベッド | 【公式 ...



[幅176] ソファ 3人掛けソファ ローソファ ソフトレザー 低く広く美しいロータイプ キャメル ヴィンテージ [幅176] ソファ 3人掛けソファ ローソファ ソフトレザー 低く広く美しいロータイプ キャメル ヴィンテージ



ベルベット調3人掛けソファ | 【公式】LOWYA(ロウヤ) 家具・インテリア ... ベルベット調3人掛けソファ | 【公式】LOWYA(ロウヤ) 家具・インテリア ...



人気急上昇！おすすめの3人掛けソファ特集 | 【公式】LOWYA(ロウヤ ... 人気急上昇！おすすめの3人掛けソファ特集 | 【公式】LOWYA(ロウヤ ...



3人掛けダブルカウチソファ | 【公式】LOWYA(ロウヤ) 家具・インテリア ... 3人掛けダブルカウチソファ | 【公式】LOWYA(ロウヤ) 家具・インテリア ...



3人掛けカウチソファ ハイバックソファ[幅189] ダークグレー 3人掛けカウチソファ ハイバックソファ[幅189] ダークグレー



[幅183] 3人掛け ソファベッド 109パターンリクライニング 天然木 ファブリック ベージュ [幅183] 3人掛け ソファベッド 109パターンリクライニング 天然木 ファブリック ベージュ



ロータイプの3人掛けカウチソファ 左右対応オットマン 専用クッション5 ... ロータイプの3人掛けカウチソファ 左右対応オットマン 専用クッション5 ...



3人掛けカウチソファ ハイバックソファ[幅183] | 【公式】LOWYA(ロウヤ ... 3人掛けカウチソファ ハイバックソファ[幅183] | 【公式】LOWYA(ロウヤ ...



[幅196] ソファ 3人掛けソファ 国産 ファブリック カウチソファ ダークブルー [幅196] ソファ 3人掛けソファ 国産 ファブリック カウチソファ ダークブルー



[幅181/幅202] 3人掛け デザインソファ クッション付き グレー 北欧風・ノルディック [幅181/幅202] 3人掛け デザインソファ クッション付き グレー 北欧風・ノルディック



[幅282] 3人掛け アレンジ自由 コーナーローソファー こたつでも使える 背面可動テーブル搭載 ブラック [幅282] 3人掛け アレンジ自由 コーナーローソファー こたつでも使える 背面可動テーブル搭載 ブラック

着払いでよければ郵送いたします。10月9日までに大阪府南部まで取りに来ていただける方優先となります。（日付の調整はメッセージで受け付けております。）数箇所猫が引っ掻いた跡やソファーの座る部分に凹みがあるためご理解ある方のみでお願いいたします。出品しているご家財と一緒にご購入して頂ける方は更にお値引きいたします！！定価24990円カラー···ブラウン