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ニトリ 1人用ソファ(オークエスト NA/IV)
商品番号 I93419696618
商品名

ニトリ 1人用ソファ(オークエスト NA/IV)
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニトリのオークエストというシリーズの一人用ソファです。使用に伴う多少の小傷や汚れはありますが、あまり座っておらず、ヘタリなどは感じないので、まだまだお使いいただけると思いますし、ニトリでカバーのみ別売りでも購入できます。脚の裏のフェルトは多少劣化しているので、気になる方はご自身で百均などで購入して張り替えていただければと思います。定価52000円梱包、発送たのメル便の送料8600円を含むので、お値下げはちょっと難しいです。幅67cm縦65cm高さ76cm他に質問などあればなんなりと。
http://narcologia.ru/goods/Sydney394849.html
http://narcologia.ru/goods/peroration799515.html
http://narcologia.ru/goods/ordering697079.html
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