ニトリ 1人用ソファ(オークエスト NA/IV)

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ニトリのオークエストというシリーズの一人用ソファです。使用に伴う多少の小傷や汚れはありますが、あまり座っておらず、ヘタリなどは感じないので、まだまだお使いいただけると思いますし、ニトリでカバーのみ別売りでも購入できます。脚の裏のフェルトは多少劣化しているので、気になる方はご自身で百均などで購入して張り替えていただければと思います。定価52000円梱包、発送たのメル便の送料8600円を含むので、お値下げはちょっと難しいです。幅67cm縦65cm高さ76cm他に質問などあればなんなりと。