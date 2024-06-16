デイジー DAISY ソファー ２人掛け パッチワーク 送料込み 即購入OK ...

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DAISYデイジー ２人用ソファーパッチワーク柄レッド系 とても可愛くて気に入り購入しましたが、結局使用せず置いたままになっていました。勿体ないので、まだ綺麗なうちに出品しました。脚を取ってローソファーにもなるようです。★たのめる便での配送になります。送料（¥12,000〜）が結構かかり、送料込みのお値段になります。ご了承くださいませ。★発送日は、仕事でほとんど家に居ない為、休みの日の日曜日になります。ご了承くださいませ。【商品紹介】レトロな雰囲気を持つ、オシャレで存在感のあるソファです。丸い木脚と暖色を基調としたファブリックの組み合わせが可愛いデザインです。背もたれの端に丸みを持たせて、包み込まれるような温かみのあるやさしいフォルムに仕上げました。丸みのある木脚は、温かみのあるミディアムブラウン。外側へ向かい角度をつけた北欧風のデザインとなっております。カラーや柄の違うファブリックのボタンがランダムに背もたれについております。【サイズ・容量】本体サイズ：W123×D67×H68cm座面高：36cm本体重量：19.5kg梱包サイズ：W123×D65×H52cm梱包重量：23kg規格座面Sバネ、ウェービング、ウレタン、背もたれウレタン構造部材：天然木張り材：ポリエステル綿100%クッション材：鋼製バネ、ウェービングベルト、ウレタンフォーム