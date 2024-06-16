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デイジー　DAISY ソファー　２人掛け　パッチワーク　送料込み　即購入OK
商品番号 S78146403987
商品名

デイジー　DAISY ソファー　２人掛け　パッチワーク　送料込み　即購入OK
ブランド名 デイジー
特別価格 税込 23,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DAISYデイジー　２人用ソファーパッチワーク柄レッド系　　とても可愛くて気に入り購入しましたが、結局使用せず置いたままになっていました。勿体ないので、まだ綺麗なうちに出品しました。脚を取ってローソファーにもなるようです。★たのめる便での配送になります。送料（¥12,000〜）が結構かかり、送料込みのお値段になります。ご了承くださいませ。★発送日は、仕事でほとんど家に居ない為、休みの日の日曜日になります。ご了承くださいませ。【商品紹介】レトロな雰囲気を持つ、オシャレで存在感のあるソファです。丸い木脚と暖色を基調としたファブリックの組み合わせが可愛いデザインです。背もたれの端に丸みを持たせて、包み込まれるような温かみのあるやさしいフォルムに仕上げました。丸みのある木脚は、温かみのあるミディアムブラウン。外側へ向かい角度をつけた北欧風のデザインとなっております。カラーや柄の違うファブリックのボタンがランダムに背もたれについております。【サイズ・容量】本体サイズ：W123×D67×H68cm座面高：36cm本体重量：19.5kg梱包サイズ：W123×D65×H52cm梱包重量：23kg規格座面Sバネ、ウェービング、ウレタン、背もたれウレタン構造部材：天然木張り材：ポリエステル綿100%クッション材：鋼製バネ、ウェービングベルト、ウレタンフォーム
http://narcologia.ru/goods/hesitantly749984.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation901024.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln324702.html
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