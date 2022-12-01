天然クオーツ　ロッククリスタル

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本水晶ハイグレード無職、透明直径 64.70mm重量 375.2ｇ令和5年６月購入購入金額 523.300円未使用に近い状態鑑別書付きです。桐箱入りお手に取っていただけましたらその透明度に驚かれることと思います。事情で手放しますが 通常の購入ですと ５０万円以上いたしますので 欲しい方にはとても良いお品だと思います。お買い上げ後のクレーム、返品はお受け出来ません。何卒よろしくお願いいたします。