①VENTOTA オットマン付ソファ（小）Dreci(ドレシ)

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ご覧いただきありがとうございます。クッション性に優れて座り心地もバツグン座面が低めのローソファタイプ、奥行も広くゆったりしたソファです。多少の使用感は有りますが、ご使用には影響ありません。ご理解頂ける方、ご検討宜しくお願い致します。商品仕様【商品名】オットマン付きソファ（小）Dreci(ドレシ)【カラー】オフホワイト（グレーよりのホワイト）【材質】構造部材：天然木 張り材：ファブリック（ポリエステル）クッション材：チップウレタン、スラブウレタン、ポリプロピレン綿【脚部】天然木【本体サイズ】ソファー（小）幅×奥行×高さ：約63ｘ53ｘ68cm オットマン 幅×奥行×高さ：約86ｘ51ｘ41cm ✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎※サイズ違い、カラー、イメージ違い等による返品、キャンセルは承っておりませんので、ご了承下さい。※お値引き交渉は承りません。※1梱包での出荷となります。※沖縄、離島への配送は不可となります。＃ソファー＃家具＃インテリア