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VIRCO ヴァルコ ヴィンテージチェア ミッドセンチュリー イームズ オレンジ
商品番号 R78710975769
商品名

VIRCO ヴァルコ ヴィンテージチェア ミッドセンチュリー イームズ オレンジ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 11,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2015年にヴィンテージショップで購入しました☺︎ずっしりとしたガタつきを感じない安定感のあるデザインです。■座面には傷が散見されます。■脚は傷やサビがあります。■ネジ部分に割れがありますが　座って使用するには支障ありませんでした。高さ：約76cm(座面まで46cm)幅：約53cm(座面46cm)奥行き：約54cm-----------------------------------------------ヴィンテージにご理解のある方のみお取引をよろしくお願いいたします。-----------------------------------------------
http://narcologia.ru/goods/providence441094.html
http://narcologia.ru/goods/choice75985.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation859824.html
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