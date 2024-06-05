リクライニングチェア/回転座椅子　SS-260YV

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商品詳細
品名:回転座椅子品番:SS-260YVサイズ:幅680✕奥行580〜1020✕高さ930mm座面高さ350mm構造:スチールパイプ、ウレタンフォーム張地:合成皮革ヘッド:14段階ギヤリクライニング背もたれ:レバー式無段階リクライニング·読書用で購入しましたが、ほとんど使用していません。ソファサイズ...1人掛け
http://narcologia.ru/goods/Taipei663671.html
http://narcologia.ru/goods/recycling584414.html
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