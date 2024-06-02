ティファニー5thアベニュープレート

お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、皿/プレートティファニー5thアベニュープレート新品未使用他にも1枚在庫があります。ご希望の方は3枚セットでも販売できますのでお知らせください！BOXには写真の小さなシミが一箇所あります。



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