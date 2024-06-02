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- 深川製磁 茶器揃え 桜紋 桜文 藍染桜 急須 湯呑 5客 ヴィンテージ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。深川製磁の桜紋の茶器セットになります。手書きなので藍色の濃淡も桜の形もそれぞれ違い手書きの味わいがあります。サイズ急須：口径8.5cm高さ5c湯呑み：口径9.5cm高さ4.5cm未使用ではありますが経年保管のためあくまでも中古品としてご理解お願いします。急須の茶こしのところが少し変色しています。茶こしをつける時についたノリのような物が何十年もの間に変色したのかもしれません。気になる方はお控えお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei276871.html
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