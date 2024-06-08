ロータイプベット 宮棚　ベッド シングル ロング 高さ調節3段階 パイプ ベット



ロータイプベット 宮棚 ベッド シングル ロング 高さ調節 3段階 パイプ ベット スチール ベッド下 収納付きフレームベッド 1人用



ロータイプベット 宮棚 コンセント付き ベッド シングル ロング 高さ調節 3段階 パイプ ベット スチール ベッド下 耐荷重は約150KG 収納付きフレームベッド 1人用 (ホワイト)



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OSJ ベッドフレーム ロータイプベット 宮棚 ベッド シングル ロング 高さ調節 3段階 パイプ ベット スチール ベッド 下収納付き フレーム 1人用 (ロータイプ, ホワイト)



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多機能ロータイプベッド パイプベッド三段調節 宮 コンセント付き Sシングル ここがいい1.ベッドの高さ調節可能普通のベッドは低いで、下の空間を無駄にする、しかも、掃除にも大変！ですから、こちらのベッドをおススメ！付属のネジとナットを使用して、三段階で高さ調節ができます。2.安心して使える頑丈設計穏やかな感じ！納得な構造にこだわり、直径4ｃｍのパイプを使い、揺れにくい構造で、変な声も出さない。誰でも安心してご利用いただけます。3.安全を守る補強バー補強サポートバーを設置する、三角の固定原理を応用し、ベッド全体をしっかり支えます4.通気性に富むフレームベッドベッド面の耐荷重は約150KG頑丈なパイプが安全性を確保、そのうえ、通気性がよくカビが発生にくい。湿気が多い日本でも、布団の乾燥を保持、一年中にも快適にご利用いただけます。5.安全なハイガード寝相が悪くでも安心してお休みいただける、睡眠質量を保証！6.多機能宮棚コンセント付きの宮 とても便利！スマホ、メガネや目覚まし時計など小物を置くことができる 7.高級感あるデザインウッドとスチールの組み合わせはビンテージで洗練されたスタイルを体現している。ビンテージライクでありながらすっきりとした上品さのある質の良いデザインで、落ち着きある素敵な空間をおつくりいただけます。