硬質パルプボックス　３個セット　イエロー

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①蓋つきボックス 約 奥行44.5x幅37x高さ29.5cm②引き出し3段ボックス 約 奥行39x幅29x高さ35cm(引き出しの高さ8.5、8.5、15cm)③蓋なしボックス 約 奥行40x幅50x高さ15cm※素人実測になります。若干の誤差はご了承お願い致します。黄色のパルプパルプボックス３個になります。丈夫で軽くて使いやすいです。納戸で使用しておりました。傷や汚れ等あります。目立つものは写真に写しましたが、底部分や引き出しの中などの薄汚れ、その他こまかな傷や汚れ等あります。全体的にはまだまだお使用いただける状態だと思いますが、素人検品、中古品をご理解いただきご検討お願い致します。種類···その他特徴···完成品開閉方法···フタつき、引き出し検)無印良品、MUJI、良品生活、収納ボックス、インテリア※重ねてなるべく小さな梱包にして発送させていただきます。バラ売りも対応致します。