

現川焼 十三代 横石臥牛 夫婦湯呑み 金昇窯 陶器のタンブラー 仁峰 現川焼 十三代 横石臥牛 夫婦湯呑み 金昇窯 陶器のタンブラー 仁峰



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実家の整理で出てきました。名窯 現川焼 十三代 横石臥牛 氏の 作品です。 風を思わせる刷毛目がススキを揺らす逸品です。 箱あり現在は15代目で、15代目の作品は16500円で売られていました。と清風の匠 田端繁道さんの作品です。ビールを呑むのに丁度良いと思います。夫婦湯呑みサイズ 大 口径約7cm×高さ約8cm小 口径約6cm×高さ約7.5cm陶器のタンブラー 口径約9.5cm×高さ約12cm状態 カケやヒビもなく綺麗だと思いますが長期保管にご理解下さい。出来るだけ写真をたくさん撮りました。現状のお渡しのため写真にてご確認頂きご購入ください。soldoutの物もございますが、ウェッジウッド、ミントン、wedgwood、Minton、有田焼き、九谷焼、楽焼、信楽焼き、茶道具、茶器、楽焼、楽茶碗、ノリタケ、深川製磁、香蘭社、清水焼、出石窯、庫山窯、色鍋島、美濃焼、織部焼、萩焼き、たち吉、古伊万里焼、漆器、会津塗り、錫製品、銅製茶托、純銀、景徳鎮、Imari、Kutani、Arita、Imari、Hagiなども色々出品しています。よろしければご覧になって下さい。⬇︎⬇︎⬇︎#uncleantique