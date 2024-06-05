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moz グラス　パスタ／カレー皿　サラダボール
商品番号 I16288585681
商品名

moz グラス　パスタ／カレー皿　サラダボール
ブランド名 モズ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★写真確認して下さい。グラスが少し変色してます。新品ですが自宅保管、簡易包装での発送にご理解いただける方のみ宜しくお願いします。
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