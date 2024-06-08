倉敷意匠 kata kata カタカタ 豆皿



切り抜き印判手皿 （倉敷意匠×kata kata） | 平皿・プレート ...



kata kata/印判手中皿クマ - Tariraku



kata kata/印判手豆皿 黒猫ー - Tariraku



classiky 動物 豆皿6枚セット kata kata



切り抜き印判手皿 （倉敷意匠×kata kata） | 平皿・プレート ...



倉敷意匠 計画室 kata kata カタ カタ 印判手豆皿（クマ）



切り抜き印判手皿 （倉敷意匠×kata kata） | 平皿・プレート ...



【倉敷意匠計画室】kata kata 印版手豆皿 アホウドリ



倉敷意匠 計画室 kata kata カタ カタ 印判手豆皿（マンドリル・ブラウン）



KATA KATA 印判手皿(青猫・トラ猫・黒猫)／倉敷意匠計画室-ラプレ オンラインストア



倉敷意匠計画室 kata kata 印判手豆皿 アホウドリ-LEAF 暮らしの雑貨店



切り抜き印判手皿 （倉敷意匠×kata kata） | 平皿・プレート ...



倉敷意匠×katakata｜印判手の器（クマ） - ハウスグラム(ハウス ...



倉敷意匠計画室】kata kata 印判手豆皿 クマ - セアン



倉敷意匠計画室 kata kata 印判手豆皿 黒猫-LEAF 暮らしの雑貨店

ご覧頂きありがとうございます。倉敷意匠katakata印判手豆皿6枚セットです。クマW約7cm×D約11×H約1.3ねこ約10.8×約8×約1.5クジラ約16.3×約5.2×約1.3アホウドリ約10.8×約8×1.3マンドリル約9.8×約9.7×約1.3オラウータン約11×約8×約1.5可愛いので集めていたのですが、使う機会がなくなったので出品しております。お客様に個包装のお菓子を出すのに4~5回使用した程度です。スレなどもなく新品に近い状態だと思います。あくまでも中古品、自宅保管にご理解頂ける方にお譲りしたいです。#倉敷意匠#katakata#カタカタ#豆皿#印判