倉敷意匠 kata kata カタカタ 豆皿

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。倉敷意匠katakata印判手豆皿6枚セットです。クマW約7cm×D約11×H約1.3ねこ約10.8×約8×約1.5クジラ約16.3×約5.2×約1.3アホウドリ約10.8×約8×1.3マンドリル約9.8×約9.7×約1.3オラウータン約11×約8×約1.5可愛いので集めていたのですが、使う機会がなくなったので出品しております。お客様に個包装のお菓子を出すのに4~5回使用した程度です。スレなどもなく新品に近い状態だと思います。あくまでも中古品、自宅保管にご理解頂ける方にお譲りしたいです。#倉敷意匠#katakata#カタカタ#豆皿#印判
http://narcologia.ru/goods/septet306919.html
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