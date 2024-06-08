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倉敷意匠 kata kata カタカタ 豆皿
商品番号 F72726386671
商品名

倉敷意匠 kata kata カタカタ 豆皿
ブランド名 クラシキイショウケイカクシツ
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。倉敷意匠katakata印判手豆皿6枚セットです。クマW約7cm×D約11×H約1.3ねこ約10.8×約8×約1.5クジラ約16.3×約5.2×約1.3アホウドリ約10.8×約8×1.3マンドリル約9.8×約9.7×約1.3オラウータン約11×約8×約1.5可愛いので集めていたのですが、使う機会がなくなったので出品しております。お客様に個包装のお菓子を出すのに4~5回使用した程度です。スレなどもなく新品に近い状態だと思います。あくまでも中古品、自宅保管にご理解頂ける方にお譲りしたいです。#倉敷意匠#katakata#カタカタ#豆皿#印判
http://narcologia.ru/goods/septet306919.html
http://narcologia.ru/goods/unusable714074.html
http://narcologia.ru/goods/response490642.html
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