

瘤 飾り台 花台 泡杢 玉杢 - 置物



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○□KI8/85 時代物 天然木 瘤杢 玉杢 泡杢 花台 最大68×48cm 重量4.7kg ...



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なろの瘤になります。天井面は平になっており、特別な飾り台として使えます。素晴らしい瘤と綺麗な泡杢、玉杢が発現する品は私もこの一品を除いて保有していません。如何に樹齢ある巨木であるかが分かる品です。素晴らしい杢をご覧下さい。当時、銘木店に頼み入手した無二の品です。特に目立つキズ等はないです。写真をご覧下さい。塗装 ウレタン重量 約40k引取り可能な方は、さらに安くお譲りします。他の品と合わせて、ご検討下さい。本品の金額相談ありましたら、ご連絡下さい。