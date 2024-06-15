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BoConcept ボーコンセプト ソファ
商品番号 Q48023344389
商品名

BoConcept ボーコンセプト ソファ
ブランド名 ボーコンセプト
特別価格 税込 44,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2018年に50万円で購入しました。使用年数の割には状態は良くて、キズなどは多少ありますが、写真にてご判断お願い致します。＜BoConceptボーコンセプト＞・I.D.V.2_2.5人掛けソファ高さ760幅2100奥行910mm・I.D.V.2_フットスツール高さ420幅660奥行550mm(※別売)・ヘッドレスト高さ180幅680奥行140mm素材:ダークブラウンBahiaレザー注意:写真④のフットスツールは別売とさせてください。
http://narcologia.ru/goods/troupe407011.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture69441.html
http://narcologia.ru/goods/choice740485.html

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