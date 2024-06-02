シャルル＝ジョゼフ・ナトワール　 　　プシケ物語2

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作家名：シャルル＝ジョゼフ・ナトワール 作品名：プシケ物語2 技法：鋼板画 額サイズ：５３．５Ｘ４２．５ｃｍ イメージサイズ：２６Ｘ１６．５ｃｍ 作品の状態：古い作品ですマージンしみあり 額の状態：目立った傷はございません 備考：【略歴】1700年-1777年 ロココ期のフランスの画家ニームに生まれた。妹にジャンヌ・ナトワールがいて、シャルル＝ジョゼフ・ナトワールと行動を共にし、パステル画家として知られるようになる。フランソワ・ルモワーヌに学び、1721年にローマ賞を受賞し、1723年からローマ賞の特典の奨学金を得て、在ローマ・フランス・アカデミーに留学した。1729年にパリに戻り、ロココを代表する画家となるフランソワ・ブーシェ（1703-1770）と親しくなり、また競い合った。1734年にベルサイユ宮殿の王妃の寝室の装飾画の依頼を受け\"VenusDemandingArmsfromVulcanforAeneas\"を描いた。1751年から1775年の間、在ローマ・フランス・アカデミーの校長を務めた。主に装飾画家として知られ、宗教的な題材や古代神話の題材や肖像画を描いた。