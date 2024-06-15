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- 【超美品】ROADREADY RR10UED 10U スタジオラック
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商品詳細
【メイカー】 ROADREADY ロードレディー【型番】RR10UED10Uラックケース【購入価格】 26,000円【特徴】 ■19インチ・ラックケース ■タイプ：10Uラックケース ■塩ビ+マルチレイヤー・ラミネート合板、 ■寸法（外寸）・重量：53Wx52Dx48Hcm、20.2kg 奥行360mm【状態】 非常に綺麗 目立った傷やサビ無し S級中古【使用期間】 6ヶ月 キレイな自宅室内【タバコ・ペット】 なし 構成変更の為販売売ることも考えて丁寧に扱っていました。非常に綺麗だと思います。##スタジオラック#プロセッサー#ラック#ラックマウント#プリアンプ#イコライザー#機材ケース#PA機材種類...機材ケース・ラック・マウント
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ハンドル、キャスター付き19インチケースROADREADY/ RR10UEDHW限定特価 ...
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