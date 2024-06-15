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【超美品】ROADREADY RR10UED 10U　スタジオラック
商品番号 E34932711967
商品名

【超美品】ROADREADY RR10UED 10U　スタジオラック
ブランド名 Espare
特別価格 税込 9,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【メイカー】　ROADREADY　ロードレディー【型番】RR10UED10Uラックケース【購入価格】　26,000円【特徴】　■19インチ・ラックケース　■タイプ：10Uラックケース　■塩ビ+マルチレイヤー・ラミネート合板、　■寸法（外寸）・重量：53Wx52Dx48Hcm、20.2kg　　　　奥行360mm【状態】　　非常に綺麗　目立った傷やサビ無し　S級中古【使用期間】　6ヶ月　キレイな自宅室内【タバコ・ペット】　なし　構成変更の為販売売ることも考えて丁寧に扱っていました。非常に綺麗だと思います。##スタジオラック#プロセッサー#ラック#ラックマウント#プリアンプ#イコライザー#機材ケース#PA機材種類...機材ケース・ラック・マウント
http://narcologia.ru/goods/approximate494120.html
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