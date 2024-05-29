ナハトマン　ボサノバ　ケーキスタンド　チップ＆ディッププレート　32cm

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購入して一度も使わないまま保管していました。箱は少し傷や汚れ等ありますが未使用品です。ガラス製品特有の気泡が中心にあります。画像で確認してください。自宅保管品なのでご理解のある方のみお願い致します。定価:13200円数 量：1個サイズ：直径32cm、高さ7cm素 材：クリスタルガラス製 法：マシンメイド生産国：ドイツシリーズ：ボサノバケーキスタンドとして、または逆さまにして台座部分をディップ用の器としてもお使いいただけます。お皿/お椀/デザート食器···ケーキスタンド/ケーキドーム、その他皿/プレート形状···丸