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ナハトマン　ボサノバ　ケーキスタンド　チップ＆ディッププレート　32cm
商品番号 E12747658360
商品名

ナハトマン　ボサノバ　ケーキスタンド　チップ＆ディッププレート　32cm
ブランド名 ナハトマン
特別価格 税込 1,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入して一度も使わないまま保管していました。箱は少し傷や汚れ等ありますが未使用品です。ガラス製品特有の気泡が中心にあります。画像で確認してください。自宅保管品なのでご理解のある方のみお願い致します。定価:13200円数　量：1個サイズ：直径32cm、高さ7cm素　材：クリスタルガラス製　法：マシンメイド生産国：ドイツシリーズ：ボサノバケーキスタンドとして、または逆さまにして台座部分をディップ用の器としてもお使いいただけます。お皿/お椀/デザート食器···ケーキスタンド/ケーキドーム、その他皿/プレート形状···丸
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