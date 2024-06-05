インド　ブロックプリント　パッチワークマルチカバー　ベットカバー

インドジャイプールにて購入ブロックプリント生地を二重に重ね刺し子で仕上げたマルチカバーです。片面はブロックプリントをパッチワークで仕上げた手間暇かけたものです。リバーシブルでお使い頂けます。【サイズ】約215×約250【パッチワークの一枚のサイズ】 約38cm×約42cm【素材】綿 100%インド製「インドのブロックプリント ハンドメイド製品について」木版で模様を生地にプリントし染め、縫製まで全て職人さんによる手作業です。プリントのズレや、染料のハネ、裁断や縫い目が真っ直ぐでなかったり縫製が甘かったりします。それらもインドの職人さんの手作業による味わいだと理解して頂ける方のご購入をお願い致します。染料の匂いが残っている場合は陰干しをして下さい。洗濯は色お落ちする場合がある為単独で洗濯して下さい。カンタキルトラリーキルトインド更紗刺子Anokhifabindia



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インドブロックプリントと刺し子刺繍のマルチカバー



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インド綿ブロックプリントと刺し子刺繍のマルチカバー



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