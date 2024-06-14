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古伊万里　色絵松椿文蕎麦猪口　江戸時代　⑤
商品番号 E62426486671
商品名

古伊万里　色絵松椿文蕎麦猪口　江戸時代　⑤
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伊万里色絵松椿文蕎麦猪口　18〜19世紀高さ5.7㎝　口径6.5㎝松の大木と椿が描かれた、鮮やかな色絵のそば猪口です。薄手で手取りがよく、焼酎やウイスキーを飲むための酒器としていかがでしょうか？本来であれば松の大木が正面なのでしょうが、椿が可愛らしく鮮やかなため、個人的にはこの赤い椿を正面にしたいと思いました。松毬の描き方もおもしろく、愛着の湧く蕎麦猪口です。箱は付属しません。他サイトでも出品していますので、先に売約となった場合は何卒ご了承ください。#蕎麦猪口　#そば猪口　#古伊万里　#色絵磁器　#柿右衛門　#金襴手　#五客組　#向切　#小鉢　#和食器　#日本美術　#骨董品　#アンティーク　#酒器　#伊万里焼　#正月用　#有田焼
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