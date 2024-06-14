古伊万里　色絵松椿文蕎麦猪口　江戸時代　⑤

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伊万里色絵松椿文蕎麦猪口 18〜19世紀高さ5.7㎝ 口径6.5㎝松の大木と椿が描かれた、鮮やかな色絵のそば猪口です。薄手で手取りがよく、焼酎やウイスキーを飲むための酒器としていかがでしょうか？本来であれば松の大木が正面なのでしょうが、椿が可愛らしく鮮やかなため、個人的にはこの赤い椿を正面にしたいと思いました。松毬の描き方もおもしろく、愛着の湧く蕎麦猪口です。箱は付属しません。他サイトでも出品していますので、先に売約となった場合は何卒ご了承ください。#蕎麦猪口 #そば猪口 #古伊万里 #色絵磁器 #柿右衛門 #金襴手 #五客組 #向切 #小鉢 #和食器 #日本美術 #骨董品 #アンティーク #酒器 #伊万里焼 #正月用 #有田焼