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和でも洋でも‼️プライウッド/ベントウッド/スツール/オットマン/パイン 家具にも
商品番号 U73283161693
商品名

和でも洋でも‼️プライウッド/ベントウッド/スツール/オットマン/パイン 家具にも
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【プロフィールのご確認をお願い致します】お近くでしたら【お引き取り】も可能です❗️大阪府八尾市になります。その場合、価格変更、発送方法の変更をしないといけませんので声掛けよろしくお願い申し上げます‼️最近、ムチャな【お値下げコメント】多過ぎますので【お値下げ】致しません。売れなければ、他サイトに移動するかこちらから値下げして行きます…和でも‼️洋でも‼️パイン家具とも相性良さそうです‼️プライウッドのベントウッド‼️かなりしっかりした造りす。スツールとして使っても大丈夫です。高めのオットマンとしてもどうぞ‼️高さ調整できる様ですが、今まで変えた事が無いので高さ変更後のクレームはご遠慮下さいませ。ネジは一本交換されていますが、目立ちません。座面裏は補強されている様ですのでかえって頑丈になってると思います。ネジ等、金属部分のサビが出てる所はございます。日常で【ガシガシ‼️】使っていただける方‼️どうぞ‼️大きさ約　幅（最大）75×高さ57×奥行35㎝座面高さ　約44㎝座面大きさ　約57×36㎝使用していた物なのでキズ、汚れ、シミ等はあると思います。とにかく…神経質な方とはお取引したくありませんので何卒ご了承くださいませ‼️古いモノにご理解ある方とお取引したいと思っております。画像でご確認くださいませ。なにぶん古い物なので、ご自身の責任のもと、NCNRでお願い致します。ヴィンテージ　ビンテージ　レトロ　昭和　モダン　modernオブジェ　近未来　カントリー　昭和レトロ　カフェ　レストラン　コーヒー　coffee珈琲　ディスプレイ　デザイン　缶　フランフラン　アフタヌーンティ　FrancfrancafternoonteaF.O.BCoopフォブコープ　リゾート　ミッドセンチュリー　スペースエイジ　アンティーク　インダストリアル　ポップ　デザイナー　オリエンタル　和モダン　シャビー　ラスティック　工業　Popバリ　アジアン　エスニック　南国　クウネル　フローリング　ファニチャfurniture北欧　B\u0026Oシャビーシック　グランピング　アウトドア　キャンプ　ガーデン　ガーデニング　キッチン　和食　惣菜
http://narcologia.ru/goods/capitation988608.html
http://narcologia.ru/goods/cotton511661.html
http://narcologia.ru/goods/marshal204780.html

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