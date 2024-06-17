和でも洋でも‼️プライウッド/ベントウッド/スツール/オットマン/パイン 家具にも

【プロフィールのご確認をお願い致します】お近くでしたら【お引き取り】も可能です❗️大阪府八尾市になります。その場合、価格変更、発送方法の変更をしないといけませんので声掛けよろしくお願い申し上げます‼️最近、ムチャな【お値下げコメント】多過ぎますので【お値下げ】致しません。売れなければ、他サイトに移動するかこちらから値下げして行きます…和でも‼️洋でも‼️パイン家具とも相性良さそうです‼️プライウッドのベントウッド‼️かなりしっかりした造りす。スツールとして使っても大丈夫です。高めのオットマンとしてもどうぞ‼️高さ調整できる様ですが、今まで変えた事が無いので高さ変更後のクレームはご遠慮下さいませ。ネジは一本交換されていますが、目立ちません。座面裏は補強されている様ですのでかえって頑丈になってると思います。ネジ等、金属部分のサビが出てる所はございます。日常で【ガシガシ‼️】使っていただける方‼️どうぞ‼️大きさ約 幅（最大）75×高さ57×奥行35㎝座面高さ 約44㎝座面大きさ 約57×36㎝使用していた物なのでキズ、汚れ、シミ等はあると思います。とにかく…神経質な方とはお取引したくありませんので何卒ご了承くださいませ‼️古いモノにご理解ある方とお取引したいと思っております。画像でご確認くださいませ。なにぶん古い物なので、ご自身の責任のもと、NCNRでお願い致します。ヴィンテージ ビンテージ レトロ 昭和 モダン modernオブジェ 近未来 カントリー 昭和レトロ カフェ レストラン コーヒー coffee珈琲 ディスプレイ デザイン 缶 フランフラン アフタヌーンティ FrancfrancafternoonteaF.O.BCoopフォブコープ リゾート ミッドセンチュリー スペースエイジ アンティーク インダストリアル ポップ デザイナー オリエンタル 和モダン シャビー ラスティック 工業 Popバリ アジアン エスニック 南国 クウネル フローリング ファニチャfurniture北欧 B\u0026Oシャビーシック グランピング アウトドア キャンプ ガーデン ガーデニング キッチン 和食 惣菜



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