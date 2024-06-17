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- 【極美品】お値段交渉OK！ニトリ 2人掛けソファ
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商品詳細
傷に強いNシールドのソファです。肘に立体的加工（うづくり仕様）の突き板材を使用し重厚、上質なスタイルにも合うデザインです。主な張り地···人工皮革（合成皮革）【カラー】ダークブラウン【サイズ】幅134cm奥行80cm高さ80cm【定価】¥31.900
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