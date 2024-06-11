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BOSS CH-1(SUPER Chorus)
商品番号 J93766801138
商品名

BOSS CH-1(SUPER Chorus)
ブランド名 ボス
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSSのCH-1(SUPERChorus)です普通のコーラスエフェクターより深みのあるコーラスがかかります。宅録で何度か使用しました。クリーントーンへのアクセントにいかがでしょうか。本体にはやや傷や汚れがあります。動作確認済み付属品無し本体のみ発送いたしますCH-1(SUPERChorus)BOSS#BOSS#CH_1_SUPERChorus_#エフェクター#コーラス種類···エレキギター用エフェクトタイプ···コーラス
http://narcologia.ru/goods/browse997891.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly998784.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical119501.html
BOSS SUPER Chorus CH-1
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BOSS CH-1 コーラス SuperChorus ステレオコーラス エフェクター ボス CH1
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株)きんこう楽器 / BOSS CH-1 | SUPER Chorus
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BOSS CH-1 SUPER Chorus
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