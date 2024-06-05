A4.ローズクォーツ　大玉　天然石　紅水晶　鉱物　原石　水晶玉　パワーストーン

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ローズクォーツ（紅水晶）の大玉です。強力な光をあてると両面に6本のスターが出ますが、普通の蛍光灯位の明るさでは出ません。ローズクォーツは透明度がある石ですので中のヒビが見えます。天然石の特性をご理解された上でご購入下さい。こちらの紅水晶はクラックが多めですが、水晶の層が沢山あり、色も濃いさも場所によって異なり、面白いローズクォーツです。珍しいローズクォーツなので10年ほど前に仕入れました。マダガスカル産です。定価35000円サイズは掲載写真でご確認下さい。台はサービスで２個お付けします。安心して配置できるよう、大きめの台座を選んでおりますので、お部屋の雰囲気などに合わせてお使い下さい。この度処分致します！★特別価格につき、お値引きなし、単品販売、セット内容の変更もなしでお願い致します★出品者「AAA」出品一覧はコチラをクリック⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ #出品者AAA原石出品者「AAA」出品一覧はコチラをクリック⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ #出品者AAA出品一覧天然石は工業製品と違い必ず傷、クラック（内部の割れ）、インクルージョン（内部の気泡や不純物）があります。またライトなどの関係で写真と実物の色味が異なることがあります。その点をご理解いただいた上でご購入下さい。画像が全てとなります。画像を良くご覧いただき、ご納得の上でご検討お願いします。#ローズクォーツ#天然石#魔除け#風水#パワーストーン#在庫処分#浄化#恋愛#ヒーリング#インテリア#スピリチュアル#ヨガ#丸玉#ピンク#水晶玉#鉱物#原石#スターローズクオーツ#レインボークォーツ#水晶クラスター#紅水晶#置物#スフィア#天然水晶#在庫処分#浄化#恋愛#アクセサリー#恋愛成就#大量処分#まとめ売り