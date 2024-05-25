中国古美術・爐鈞釉筆入•書•文房具•清時代・XG—-009

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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️商品について釉の発色が良く、爐鈞窯磁器の色は、赤、青、紫、月、白、その他の色のブレンド、釉薬の小さなパターンがあります。特殊な紋様、炉鈞窯磁器のラインは波打つ波紋、見る角度によって違った景色があり飽きのこない逸品でございます。そして、その色も角度や光の強弱によって、発生する色が異なります。また、自然の色もあり、この作品の魅力を更に惹き出しております。◾️汚れ・傷等欠けやひび等ございません。経年による汚れは画像にてご確認くださいませ。◾️サイズ高さ；約12.9cm直径；約12.8cm尚、採寸は素人ということをご了承ください。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。■発送方法について緩衝材を十分に使用して包み、らくらくメルカリ便にてお送りさせていただきます。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#仏像#煎茶#鉄瓶#唐三彩