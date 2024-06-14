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希少　西海岸インテリア　ブリキ　サーフボード アメリカン　ワゴン　車
商品番号 X76385770915
商品名

希少　西海岸インテリア　ブリキ　サーフボード アメリカン　ワゴン　車
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブリキヴィンテージインテリアをご覧頂きありがとうございます。ヴィンテージ加工が施された本格的なブリキです。サーフボードがのっており細部までこだわりのあるインテリア性も兼ね備えたアイテムです。西海岸インテリア好きな方に置いて頂きたいです。
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