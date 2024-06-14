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- 木彫り ネズミの置物（木彫りの台座付き）
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商品詳細
種類···彫像・胸像素材···木製テイスト···その他高さ···～19.9cm高さ台座含め約7㎝横幅約10㎝奥行き台座含め約7㎝手彫りのネズミの置物です。台座も手彫りです。おしりの丸みが可愛いです。個人的にはしっぽの立体感が素敵だと思います。素人の自宅保管のため、神経質な方はご遠慮下さい。#手彫り#木彫り#丸彫り#ネズミ#置物#一木造り
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