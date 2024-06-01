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- 【美品】ビンテージ 牛 陶器 置物 インテリア レトロ 工芸品 美術品 U3
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商品詳細
ビンテージ陶器製うしのオブジェです。手描きで絵付けした可愛らしい表情、色付けされた美しいスタイルも秀逸です。#gesundのホビー商品はこちら#gesundのうし牛 商品はこちら#gesundの動物 商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ うし 牛 陶器 置物 内藤ルネ RUNE アンティーク インテリア オブジェ 水森亜土 昭和レトロ 工芸品 美術品 九谷焼 陶芸 ヨーロッパ スウェーデンハンドメイド 北欧 海岸風 お洒落 イッタラ アデリア アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 99A6906203A2800
http://narcologia.ru/goods/mobilehome231843.html
http://narcologia.ru/goods/response541942.html
http://narcologia.ru/goods/passionate275413.html
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