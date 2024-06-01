【美品】ビンテージ　牛　陶器　置物　インテリア　レトロ　工芸品　美術品　U3

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ビンテージ陶器製うしのオブジェです。手描きで絵付けした可愛らしい表情、色付けされた美しいスタイルも秀逸です。#gesundのホビー商品はこちら#gesundのうし牛 商品はこちら#gesundの動物 商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ うし 牛 陶器 置物 内藤ルネ RUNE アンティーク インテリア オブジェ 水森亜土 昭和レトロ 工芸品 美術品 九谷焼 陶芸 ヨーロッパ スウェーデンハンドメイド 北欧 海岸風 お洒落 イッタラ アデリア アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 99A6906203A2800