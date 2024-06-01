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【美品】ビンテージ　牛　陶器　置物　インテリア　レトロ　工芸品　美術品　U3
商品番号 Y75043421113
商品名

【美品】ビンテージ　牛　陶器　置物　インテリア　レトロ　工芸品　美術品　U3
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,408 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージ陶器製うしのオブジェです。手描きで絵付けした可愛らしい表情、色付けされた美しいスタイルも秀逸です。#gesundのホビー商品はこちら#gesundのうし牛　商品はこちら#gesundの動物　商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ　うし　牛　陶器　置物　内藤ルネ　RUNE　アンティーク　インテリア　オブジェ　水森亜土　昭和レトロ　工芸品　美術品　九谷焼　陶芸　ヨーロッパ　スウェーデンハンドメイド　北欧　海岸風　お洒落　イッタラ　アデリア　アート　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具　MoMA　　99A6906203A2800
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