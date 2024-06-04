ちいかわ　おしゃべりぬいぐるみ　ちいかわ　ハチワレ

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必ずプロフと下記内容ご熟読お願い致します。⚫︎ずっといっしょおうえんしてね おしゃべりちいかわ⚫︎おへんじするよッ 超いっぱいッ おしゃべりハチワレ各1体づつセット売りのみまとめてリサイクルダンボール箱に入れます。ちょうど良いサイズのダンボール箱がない場合は、ダンボール箱を細工してサイズを合わせるのでご了承ください。素人保管です。公式サイトから届いたばかりの新品未開封品ですが、僅かでも状態をお気になされる方はご遠慮ください。お受け取りが遅い方悪評価のある方ID記載希望の方などご遠慮ください。キャンセルすることがあります。