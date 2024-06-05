Noritake ノリタケ 富士山　飾り皿

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NoritakeノリタケNIPPONTOKIKAISHA月桂樹 緑 日陶印1935年〜1945年奉祝紀元二千六百年日本電池株式會社 富士山 飾り絵皿とても上品で、かつシンプルな 富士山です。コンディションは良好です。古いノリタケの食器です。コレクションを放出します。昭和の古き良き時代の品です。◉若干のスレ、などがあります。◉素人の管理品にて、ご期待に添えない場合があります。◉素人検品にて、他、見落としなどがありましたらご容赦くださいませ。◉細かな点を気にされます方はお控えくださいますようお願いします。ご理解くださり、ご納得の上でのご購入をお願いいたします。食器、グラスなど、他出品しております。まとめ購入をくださいます場合は、ご購入前にお知らせください。僅かですが値引き、取りまとめ再編集をいたします。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸