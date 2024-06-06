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- ウェッジウッド WEDGWOOD ワイルドストロベリー カップ\u0026ソーサー 2客
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。中古品です。良い状態ですがカップの縁に小さな金剥げがあります。他に気になる点は特にありませんが、時代物になりますのでご理解頂ける方のみご購入ください。 カップ 口径約10.5cm高さ約5.5cm ソーサー 直径約15cm高さ約2.5cmご質問等ありましたらコメント頂ければと思います。#ウェッジウッド#ワイルドストロベリー#カップ#ソーサーカラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器(セラミック)
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