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ウェッジウッド　WEDGWOOD ワイルドストロベリー　カップ\u0026ソーサー　2客
商品番号 E85007290280
商品名

ウェッジウッド　WEDGWOOD ワイルドストロベリー　カップ\u0026ソーサー　2客
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。中古品です。良い状態ですがカップの縁に小さな金剥げがあります。他に気になる点は特にありませんが、時代物になりますのでご理解頂ける方のみご購入ください。　カップ　口径約10.5cm高さ約5.5cm　ソーサー　直径約15cm高さ約2.5cmご質問等ありましたらコメント頂ければと思います。#ウェッジウッド#ワイルドストロベリー#カップ#ソーサーカラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器(セラミック)
http://narcologia.ru/goods/pompous781123.html
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