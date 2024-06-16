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Mizu 保温保冷ボトル S6 ×2本セット
商品番号 D33155201535
商品名

Mizu 保温保冷ボトル S6 ×2本セット
ブランド名 ミズ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Mizu保温保冷ボトルS6×2本セット560ml新品未使用品真空二層構造により、優れた保温・保冷力を実現した保温保冷ボトルMizuの製品は18-8ステンレス鋼(SUS304)という非常に錆びに強い材質を採用しているため、通常の使用で金属が溶けだすということは起きません。ボルコムなどのサーフブランドやハワイのセレクトショップなどとのコラボでお馴染みのMIZU。保冷力バツグンなのでキャンプなどのアウトドアにおすすめです。
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