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商品詳細
Designer:Charles\u0026RayEamesManufacture:HermanMillerSize:W509×D553×H660-SH343mmC.Early50'sEamesWireMeshChairのビキニカバー付き、ヴィンテージLKR。67年頃までの生産となりますが、こちらは貴重な50年代モデルです。市場ではなかなか出回らない希少品。カバーの縁がほつれてはいますが裏のラベルは綺麗に残っています。あくまでもヴィンテージ品ですので、ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/conception672957.html
http://narcologia.ru/goods/stage292997.html
http://narcologia.ru/goods/composite932254.html
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Eamesイームズ Wire Mesh Chair LKR DCW LCM 品質は非常に良い www ...
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