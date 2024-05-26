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Eamesイームズ　Wire Mesh Chair LKR DCW LCM
商品番号 S65917278205
商品名

Eamesイームズ　Wire Mesh Chair LKR DCW LCM
ブランド名 イームズ
特別価格 税込 37,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Designer:Charles\u0026RayEamesManufacture:HermanMillerSize:W509×D553×H660-SH343mmC.Early50'sEamesWireMeshChairのビキニカバー付き、ヴィンテージLKR。67年頃までの生産となりますが、こちらは貴重な50年代モデルです。市場ではなかなか出回らない希少品。カバーの縁がほつれてはいますが裏のラベルは綺麗に残っています。あくまでもヴィンテージ品ですので、ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/conception672957.html
http://narcologia.ru/goods/stage292997.html
http://narcologia.ru/goods/composite932254.html

Eamesイームズ　Wire Mesh Chair LKR DCW LCM
Eamesイームズ Wire Mesh Chair LKR DCW LCM 品質は非常に良い www ...

Eamesイームズ　Wire Mesh Chair LKR DCW LCM
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